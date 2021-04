’Foutief gebuik mondkapjes’

Voor het betreden van de winkel komt ergens uit een achterzak een verkreukeld mondkapje. Dat wordt dan liefst met het beetpakken van het ‘lapje’ op de mond en neus gedaan. Uh soms niet eens over de neus en dan gaat men de winkel in. Bij het verlaten van de zaak verdwijnt het gebruikte mondkapje niet in de prullenbak, maar verdwijnt voor een volgende gebruik weer in de broek- of jaszak. Soms ziet een onderbroek er nog netter uit dan de uitgelubberde, verkreukelde en duidelijk hergebruikte mondkapjes. Je kunt het geen kapje meer noemen eigenlijk.

Toen we aan de mondkapjes moesten, waren er spotjes waarin uitgelegd werd hoe je met zo’n kapje om moest gaan. Pak het beet aan de elastiekjes en doe die achter de oren. Druk, bij een wegwerpexemplaar het neusijzertje op zijn plaats en kom er niet meer aan. Wanneer je het kapje af doet, doe dat dan weer door enkel de oorelastiekjes aan te raken, kom niet met je handen aan het kapje en gooi het weg. Was daarna je handen. En stop een wasbaar exemplaar in een zakje om het thuis te wassen. Was je handen en gebruik het slechts 1 keer!!.

En we zijn zuinige Hollanders, dus waarom zo’n kapje na gebruik weggooien en we denken...het zal wel.

Monica Velu