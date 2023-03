De Kwestie: diepzeebodem ontginnen of van afblijven?

Tot een verbod op mijnbouw op de diepzeebodem kwam het evenwel niet. De bodem is rijk aan grondstoffen voor batterijen en accu’s en zou van waarde kunnen zijn bij de energietransitie.

Is het ontginnen van de zeebodem een goed idee, of moeten we van de kilometers diepe natuur afblijven? Laurens de Jonge en Wouter Ubbink staan er ieder anders in.