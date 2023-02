Brief 1 ’Oekraïne niet vergeten’

Waar men echter voor moet waken is dat men Oekraïne niet moet vergeten, ook al hebben we voor dat land al behoorlijk gedoneerd want tenslotte haalt Oekraine wel de kastanjes uit het vuur voor "democratisch" Europa en dat gaat ook gepaard met veel slachtoffers, beschadiging van gebouwen en infrastructuur aldaar en dat blijft helaas voorlopig nog wel even voortduren zolang Poetin aan de macht is en dat vereist blijvende hulp op welk gebied dan ook!

Een nieuwe financiële impuls zou een mooie geste kunnen zijn om de Oekraieners echt een hart onder de riem te steken want daar heeft men ter plekke meer aan dan het alsmaar te moeten smeken bij de Europese lidstaten en de NAVO om afdoende middelen ter beschikking te stellen (die overigens uiteindelijk steeds meer achter de feiten aanlopen) die Oekraïne nodig heeft om echt een vuist te kunnen maken !

M. van den Berg, Den Haag

