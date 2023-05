Stelling: Kansen voor Nederland op Songfestival

In de aanloop naar het Eurovisie Songfestival was er al heel wat te doen over de Nederlandse inzending. Het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper kreeg veel kritiek nadat ze het lied Burning Daylight tot twee keer toe vals ten gehore brachten. Het nummer is nu aangepast. Gaat Nederland komende week in Liverpool hoge ogen gooien?