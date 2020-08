’Waardering tonen aan politie’

Zij doen hun werk in ons belang en helaas maar al te vaak met gevaar voor lijf en leden. Door het altijd weer op rellen beluste schoelje worden zij uitgescholden, bespuugd, bedreigd, uitgedaagd, getreiterd en bekogeld met van alles en nog wat. En dat alleen omdat zij zich voor ons inzetten om het op straat veilig te houden en orde te handhaven.

In dat uniform zit een mens; met ouders, een gezin en vrienden; met gevoelens, emoties, verwachtingen en dromen. Ze doen hun werk in het belang en in opdracht van ons allemaal. En het is om de donder geen gemakkelijke taak. Laten we blij zijn dat zij dit werk willen doen en laten wij hen die blijdschap tonen. Opdat zij weten dat wij met ons allen achter hen staan.

Henk-Jan Beunk,

Soest