’Aanpakken heling onbegonnen werk’

Inbrekers bijvoorbeeld zouden dan hun spullen niet meer kwijt kunnen. Of in elk geval een stuk moeilijker.

In de zeventiger jaren kwam de recherche van Tilburg al met de invoering van Bureau Heling, waarvoor twee mensen werden vrjjgemaakt. Voor Nederland toen nog een absoluut unicum en breed in de landelijke pers uitgemeten.

Opkopers werden benaderd en geïnstrueerd. Er was nog geen internet en het handeltje was nog redelijk overzichtelijk. Het heeft alles bij elkaar niet langer dan een jaar geduurd. Het leverde allemaal te weinig op. En in deze digitale tijd -neem alleen al Marktplaats- is het helemaal onbegonnen werk.

Daardoor laten dieven zich helemaal niet weerhouden. Die vinden altijd wel een manier om van hun spullen af te komen. Veel zal er onder de tafel door worden gedaan. Daarnaast is er bij de politie geen capaciteit voor. De pakkans blijft minimaal. En de straf natuurlijk ook. Dit is per slot van rekening Nederland.

Jan Muijs,

Tilburg.