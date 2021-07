Jezelf redden, hoe doe je dat?

Nederland is een flink stuk moed kwijt, was mijn eerste gedachte na de dood van Peter R. de Vries. We hebben de laatste decennia al een tekort aan moed opgelopen. De generaties na Peter lieten hun kinderen opgroeien op rubberen tegels waardoor het angstige volgzame schaapjes werden die niet eens in opstand komen nu ze al anderhalf jaar gedwongen worden te leven als bejaarden. Blijf thuis! Doe voorzichtig! Pas op! Vertrouw niet op je eigen lijf! Denk niet zelf na, want dat doet de overheid wel voor je.