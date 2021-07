’Pak slavernij van nu aan’

Burgemeester Halsema van Amsterdam bood al excuses aan voor de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het slavernijverleden. Onnodig, vinden de respondenten dit. „Het is onzinnig om excuses te maken voor daden van vorige generaties in een andere tijd, is de overheersende mening. Volgens het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden zou de Staat excuses moeten aanbieden voor ’de slavernij en de slavenhandel waar Nederlanders zich tot 1863 schuldig aan maakten’. Een stemmer reageert: „De halve wereld deed in die tijd aan slavernij. Krankzinnig om mensen als koopwaar te zien maar niet iets waar wij ons ruim 150 jaar later voor moeten verontschuldigen.” Een overweldigende meerderheid van de stemmers deelt deze mening: „Zaken en opvattingen uit een ver verleden zijn niet meer te corrigeren. Waarom zouden mensen die geen misdaad begaan hebben excuses aanbieden aan mensen aan wie die misdaad niet begaan is”, zegt een deelnemer.

Velen halen historische gebeurtenissen aan: „Wij waren nog niet geboren, het is geschiedenis, en ja met de ogen van nu is het om je te schamen, maar krijgen wij excuses van Spanje voor hun misdaden hier?” Blijven hangen in het verleden heeft geen zin, vindt men. „De mensen die andere mensen tot slaaf hebben gemaakt zijn dood, net als de vroegere gemaakte slaven en hun kinderen. Erkennen moet wel, maar geen excuus.”

Een miniem deel van de stemmers denkt juist dat excuses maken de enige manier is om leed te erkennen en om verder te kunnen: „Er is veel leed aangedaan en tot op vandaag zijn daar nog de gevolgen van te zien. Er zit enorm veel kracht in het oprecht vergeving vragen en excuses maken.” Deze respondent deelt zijn ervaring: „Ik heb zelf een keer namens Nederland vergeving gevraagd aan een Indonesische diplomaat. Een open gesprek met wederzijds respect was het resultaat.” Een ander voegt toe: „Je kunt het verleden niet uitwissen. Je kunt er wel van leren en recht doen aan degenen die eronder geleden hebben. Er is nog altijd racisme en dit is een start om dat recht te trekken.”

Velen vrezen echter dat het niet bij excuses zal blijven: „Na excuses gaan we herstelbetalingen vragen, en waar eindigt het?” En: „Een schadevergoeding aan wie dan? De nabestaanden van eeuwen later? Heeft dit zin? Zolang het in het heden maar niet meer plaatsvindt.”

Daar zijn de stemmers het over eens. Het zou beter zijn om zich te richten op de bestrijding van moderne slavernij, wordt veelal gezegd. „Laten we al deze energie gebruiken om slavernij van nu de wereld uit te krijgen. Te beginnen met het boycotten van de WK in Qatar. Ook mensenhandel moet de volle aandacht krijgen”, aldus een stemmer. Ook moet er meer aandacht zijn voor het slavernijverleden in geschiedenislessen, stelt 40 procent. „Het is belangrijk dat er open en eerlijk in onderwezen wordt, dus ook de minder mooie dingen duidelijk laten zien. Laten we leren van datgene wat in het verleden niet goed was en dit gebruiken om het in het heden en in de toekomst beter te doen.”