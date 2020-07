Brief 2 ’Genee oorzaak problemen VI’

Dat de Talpa-directie een probleem heeft is ook logisch, het is geen publieke omroep dus ze kunnen niet zonder reclame-inkomsten. Het is wel een ’bloody shame’ dat iemand zoals Arie Boomsma ervoor kan zorgen dat AH de reclame stoptrondom het programma Veronica Inside.

In het verhaal is Derksen nog redelijk vriendelijk over Wilfred Genee die mijns inziens de voornaamste reden is voor de ellende. Oorspronkelijk is Genee een handige en ook wel goede gespreksleider en regelaar maar dit jaar is hij zich in toenemende mate met de inhoud gaan bemoeien en ook nog op een drammerige toon. De stekker eruit lijkt de enige oplossing. Jammer.

Wim van der Gaag, Hoofddorp

