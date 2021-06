Uitslag stelling: ’Zin in een voetbalfeestje’

De meeste deelnemers denken dat het toernooi dit jaar vanwege corona anders zal worden. Een grote meerderheid denkt dat het EK minder leeft dan bij vorige toernooien. Een deelnemer denkt dat dit niet alleen door corona komt: ,,Het grote geld in de voetballerij speelt ook een rol. En dan die voetballers van tegenwoordig: die komen niet in het nieuws vanwege hun prestaties, maar door hun extravagante levensstijl.”

Maar een vijfde van de stemmers verheugt zich op het EK. Toch vindt een groot deel van de deelnemers het jammer dat het toernooi niet in groepsverband bekeken kan worden. Iets meer deelnemers daarentegen zijn er niet rouwig om. Een respondent mist het kijken in groepsverband: ,,We kunnen niet met alle vrienden kijken op een groot scherm en dat maakt dat het voor mij niet zo leeft. Dat 'samen'-gevoel is wel echt verpest door corona.” Een deelnemer heeft wel zin in een voetbalfeestje. ,,Als het niet in de kroeg kan, kijk ik wel met de buren.”

Er is veel kritiek op coach Frank de Boer, die tegen Schotland met een ’on-Nederlandse’ 5-3-2- opstelling aantrad. Een flinke meerderheid van de deelnemers vindt dat geen goed systeem. Een van hen meent: ,,Ik heb alle vertrouwen in Oranje. Mits er 4-3-3 wordt gespeeld.”

Bijna niemand vindt De Boer een goede bondscoach. Een respondent verwijst naar de vorige bondscoach die naar Barcelona vertrok: ,,Onder Koeman was Oranje een team in wording. De Boer heeft die lijn niet kunnen doortrekken.” Toch zijn sommigen ook wel positief over de bondscoach: ,,Hij is verbaal niet te sterkste, maar heeft voldoende in huis om een goed elftal neer te zetten. Ik vind hem tactisch altijd heel sterk, dat was hij als speler ook altijd al.”

Zo is een meerderheid van de respondenten niet tevreden over de selectie die de bondscoach meeneemt naar het EK. Ontevredenheid is er bijvoorbeeld over De Boers beleid met keeper Jasper Cillessen, die positief testte op corona. Twee derde van de stemmers verwacht daarbij niet dat de bondscoach met Cillessen tot een vergelijk gaat komen. Een respondent vindt het een blunder van De Boer. ,,Hij is by far de beste keeper die we hebben.”

Overigens is er onder de deelnemers strijd over de favoriete spits: Wout Weghorst en Memphis Depay vechten om de eerste plek. Iemand die pro-Depay is: ,,Behalve Depay, hebben we geen enkele topspits.” Anderen vinden Memphis echter een ’zelfzuchtige pingelaar’. Iemand die Weghorst goed vindt: ,,Als je een goalgetter als Weghorst kiest, dan moet je goede vleugelspelers hebben die de bal aanvoeren vanaf de zijkanten. Maar dat gaat nooit met dat 5-3-2-systeem.”

De Oranje-koorts is nog ver te zoeken. Toch vindt slechts een kwart de sfeer rondom Oranje op het moment 'te negatief'. Een van hen: ,,Frank de Boer is een waardeloze coach. Maar we hebben topspelers die ook een team kunnen leiden. Daarom krijgen we een opleving te zien van het Nederlands elftal, waarbij we met een recordaantal goals kampioen worden."