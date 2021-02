’AstraZeneca laat het weer afweten’

Een deel van de vaccins wordt nu weer later afgeleverd. Dit vaccin werd eerder met tromgeroffel binnen gehaald want al gaf het minder bescherming dan andere vaccins op de markt, het was het goedkoopste van allemaal en was ook nog makkelijk te bewaren. Het is tot nog toe een luis in de pels gebleken. Waarbij weer eens te meer blijkt: goedkoop is duurkoop. Het advies moet dan ook zijn: rap overschakelen naar de andere bedrijven die hun beloftes wél nakomen.

Jan Muijs, Tilburg