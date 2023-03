’Vertrouwen in bewindslieden kwijt’

’Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Een gezegde waar onze politici eens aan moeten reflecteren, vindt Y. Bovenkamp.

Zeker in relatie tot opmerkingen van politici als ’proteststem, oude mensen, laagopgeleiden’ in verband met stemmers op de BBB. De werkelijkheid is dat velen het vertrouwen in deze incapabele ministersgroep allang kwijt zijn en dat nu in één klap duidelijk hebben gemaakt!

Y. Bovenkamp, Ugchelen