Brief 2 ’Rutte, evenwichtige leider’

Wat echter onderbelicht blijft is dat de huidige crisismaatregelen (NOW, BBZ-regeling etc.) om de economie voor de toekomst te redden alleen mogelijk zijn door dat gevoerde beleid. We zouden anders een tweede Italië zijn geweest! Door onze economische kracht kon minister Hoekstra een vuist maken in de EU! In Rutte zijn we momenteel gezegend met een zeer evenwichtige, sterke leider. Met naast zich Hoekstra, De Jonge en Koolmees. Als ik de beelden zie van zoveel (ook “rijke”) landen waar ’geen werk geen eten’ betekent, mogen wij in onze handen knijpen! Als we weer ’normaal’ functioneren zal er m.i. zeker gekeken moeten worden naar een goed en krachtig financieel beleid voor de vitale beroepen! En dan niet zeuren dat de zorgpremie wat omhoog moet!

Kees Rakers, Hoofddorp

