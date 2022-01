’Eerst type I mondkapjes opmaken’

Dat die amper te verkrijgen zijn (of duur) is bijzaak, evenals het feit dat er nog ruim voldoende mondkapjes type I in omloop en te koop zijn. De Grieken hebben hier een uiterst praktische oplossing voor gevonden. In principe draag je type II, of 2 type I kapjes over elkaar. Net zo lang tot de voorraad type I is opgebruikt. Geen verspilling dus.

Nee, dan Den Haag. Dat heeft ergens nog miljoenen kapjes type I liggen, die braaf liggen te wachten tot de houdbaarheidsdatum is verstreken om vervolgens vernietigd te worden. Ik zou zeggen, haal ze uit de pakhuizen en verstrek ze gratis. We gaan ze allemaal dubbel dragen tot ze op zijn en dan gaan we over op type II, dat tegen die tijd goedkoper is geworden. Alles graag gefaseerd en geen geldverkwisting. Regeren is vooruitzien! Laat dat eens zien!

Of heeft een ’Sywert van Lienden 2.0’ de regering al een handje ’geholpen’ door een spoedvoorraad type II te bestellen?

Marijke Hulst, Dordrecht