Vijf euro en zeventachtig cent. Zoveel was ik gisteren kwijt voor 56 minuten parkeren in de hoofdstad. Ik was blij dat de afspraak niet uitliep. Een paar maanden geleden kon ik bijna 24 euro aftikken voor een bezoek van drie uur. Een uitspatting. Ik heb het al eens eerder gezegd op deze plek: parkeren in Amsterdam is alleen nog voor de superrijken weggelegd.