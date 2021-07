’Twijfel over inenten kind’

Alle 12- t/m 17-jarigen die dat willen, kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronaprik. Een goede zaak stelt 42 procent van de respondenten. „Kinderen mogen dan wel niet zo ziek worden, maar zijn wel de grootste verspreiders en ze houden zich niet aan de coronaregels, gelijk starten!”, luidt een reactie. Iemand anders gaat hierop door: „Snel prikken. Om te voorkomen dat ze Long Covid krijgen, maar ook om te voorkomen dat we weer in een lockdown terechtkomen.” Volgens iets meer dan de helft kan vaccinatie van jongeren bijdragen aan het indammen van een mogelijke opleving van de epidemie in het najaar. „Het is ook in het belang van de kinderen zelf dat er geen volgende golf ontstaat, want zij hadden het meest te lijden onder alle beperkingen!”, weet een deelnemer. Veel voorstanders denken hier zo over: „Kinderen boven de 12 hebben veel contacten. Verspreiding is alleen in te dammen met vaccinatie en zo kunnen school en sociale gebeurtenissen doorgaan.”

Het opnieuw sluiten van middelbare scholen kan door het vaccineren van 12- t/m 17-jarigen voorkomen worden, denken deze stemmers. Een goede reden om vaart te zetten achter de vaccinatiecampagne bij jongeren, stelt 42 procent. „Het kan voorkomen dat hele klassen weer in quarantaine moeten. Toen school weer begon voor mijn kleindochter moesten ze na 1 week allemaal in quarantaine, 12 van de 23 kids positief getest. Zo blijven we aan de gang”, vertelt iemand.

Toch ziet ruim de helft van de stemmers dit anders. Zij vinden het onnodig om gezonde kinderen te vaccineren tegen een voor hen niet al te gevaarlijk virus, vooral nu de meeste volwassenen en kwetsbaren al gevaccineerd zijn. Iemand zegt hierover: „Leerkrachten en ouderen zijn gevaccineerd en daarmee beschermd. Kinderen vaccineren is dus niet nodig, ze worden nauwelijks ziek en we weten nu te weinig over de bijwerkingen op de lange termijn.”

Van de deelnemers zegt 51 procent bang te zijn voor bijwerkingen van het Pfizer-vaccin als zijn of haar (klein)kind(eren) worden gevaccineerd. Menig tegenstemmer is hier stellig over: „Laat die kinderen met rust. Wie weet wat er op de lange termijn voor bijwerkingen zijn?” Velen vinden het ontoelaatbaar dat kinderen nu moeten opdraaien voor iets waar ze een kleine rol in spelen. „We gaan nu kinderen verantwoordelijk maken voor iets waar ze zelf amper last van hebben.” Ruim de helft vindt het niet goed dat kinderen al vanaf 16 jaar officieel zelf mogen bepalen of ze wel of niet worden ingeënt. „Die van mij is 16, maar ik bepaal toch echt dat ze het niet doet”, zegt een bezorgde ouder, „we zijn proefkonijnen en weten niet wat de uitwerking over enkele jaren is, ik moet er niet aan denken dat ze onvruchtbaar wordt.”

Ongeveer de helft van de stemmers heeft zelf kinderen in deze leeftijdsgroep. Slechts 12 procent laat zijn kinderen inenten, 36 procent doet dat niet en 2 procent twijfelt. Daarom is voorlichting essentieel, zeggen voorstemmers: „Veel ouders twijfelen en goede voorlichting zou al heel wat schelen.”