’Ooit was er rust in Almere’

Er werd ons gezegd, geen hoogbouw, veel groen en niet meer dan 140.000 inwoners. Dat trok ons ook die kant op. Potjandorie, we zitten nu al op ruim 200.000 inwoners. Het is dat onze kinderen en kleinkinderen hier ook wonen en ik moet zeggen, dat doen zij met plezier. Mijn man en ik zouden graag emigreren. Er zullen zeker op deze planeet mooie plekken zijn waar de rust regeert. Dat was ooit ook in Almere, maar we blijven toch maar voor onze prachtige (klein)kinderen.

Jacobine Brummel,

Almere