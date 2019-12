’Pak vaker de fiets’

Onze auto bijvoorbeeld staat meer stil dan dat hij rijdt. We hebben een auto omdat we veel familie veraf hebben wonen en graag op (verjaardag)visite gaan. Met het openbaar vervoer is dat erg moeilijk omdat de meeste verjaardagen in de avonduren worden gevierd. Zie dan maar weer terug te komen met het openbaar vervoer uit bijvoorbeeld Westfriesland in de driehoek Hoorn, Enkhuizen en Medemblik.

Ook kamperen we en dan is het wel handig om met de auto te gaan. De boodschappen doen we altijd op de fiets. Naar Hoofddorp, Leiden, Noordwijk, Roelofarendsveen en meer van die bestemmingen op de fiets. Zelfs iets ophalen uit Den Haag, broodje voor tussen de middag mee, en op de fiets.

Als meer mensen op deze manier (geen) gebruik van de auto zouden maken zou het een hoop vervuiling schelen denk ik. Hier in de buurt zie ik veel auto's vertrekken die dan weer heel snel weer terug zijn. Had wellicht vaak op de fiets gekund. Kom op mensen denk aan de kinderen die ook gezond oud willen worden.

Aad van der Gulik, Lisse