’Laat burger zelf een prik uitkiezen’

Binnenland

Lareb: twee meldingen van trombose én lager aantal bloedplaatjes na prik AstraZeneca

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met AstraZeneca. „Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In deze meldingen is de aard van de tro...