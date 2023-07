’Aanpak woningcrisis desastreus’

De minister wil in 2030 graag 900.000 nieuwe woningen gebouwd hebben, waarvan een groot deel voor de sociale huursector. Door de hogere rente, stikstofproblematiek en vooral ingrepen in de huurprijzen, box 3 belastingheffing en flink hogere overdrachtsbelasting zijn er in dit jaar al 27% minder huurwoningen in de grote steden beschikbaar. Particuliere beleggers stoten hun woningen af naar de kopersmarkt en projectontwikkelaars staken de bouw van hun projecten vanwege een te laag rendement. Slachtoffers zijn vooral de jongeren die nu nog minder kans maken op een betaalbare huurwoning. Hopelijk lost het probleem zichzelf op als het kabinet binnenkort valt en de minister niet nog meer schijnbewegingen hoeft te maken om zijn desastreuze beleid te maskeren.

Thieo Jonker, Schildwolde