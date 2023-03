’Zeebodem ontginnen; liever niet, maar we moeten wel’

Andre van Rossum zegt: „Als er goedkoop grondstoffen uit gehaald kunnen worden, is dat natuurlijk goed nieuws. Het is beter dan mijnbouw op het land. De door links gekozen energietransitie is sowieso een milieuramp. Zie de milieuvervuiling in China voor de magneten van onze windmolens en de milieuvervuiling in Congo voor kobaltwinning. Daar kunnen de oceanen nog wel bij.” Willem 2 is in principe tegen het ontginnen van de zeebodem: „Van de zeebodem moeten we maar afblijven. Er liggen grondstoffen, dat klopt. Maar hoe streng we ook afspraken maken, er zijn altijd landen die zich er niet aan kunnen houden en advocaten zonder eer of geweten die dan de regels weer op gaan rekken.”

Veel vreugde was er vorige week over het aangenomen VN-akkoord dat 30% van de internationale wateren tot beschermd gebied verklaart. Johannes Particulier is minder enthousiast: „Die 30% zal niet de diepzee betreffen, maar wel het deel waar onze vissers actief zijn. Ik stel voor dat iedereen die vóór dit soort apekool is, als eerste gedwongen wordt om op het niveau te gaan leven dat daarna nog mogelijk is. Je weet wel: geen eten, geen kleding, geen energie. Kom daarna nog maar eens terug met je regeldrek.” Keubke zit in hetzelfde kamp: „Vervuilende mijnbouw en windmolens werken niet verstorend in een natuurgebied en garnalenvissers, die daar al eeuwen vissen, wel? Biomassa wist men te verkopen en met mijnbouw gaat dat ook lukken, vrees ik. Het draait niet om de natuur, maar puur om economisch gewin in een mooie (natuur)verpakking.”

Axel Terpstra vindt dat we van de zeebodem moeten afblijven: „Ik hoop maar, dat het ontginnen van de zeebodem voor altijd een utopie blijft. De ruimte hebben we ook al onherstelbaar vervuild.” En ook Harrie Borger is tegen: „Als ze hier ook al gaan beginnen is het einde zoek, Dus afblijven van de mooie zee. De aarde is al genoeg kapot.”

Anderen denken dat wij daar eigenlijk helemaal niets over te zeggen hebben. De grootmachten maken dat uit, denkt Leonardus uit Limburg: „Het is simpel: wij kunnen meedoen of China, India en Rusland doen het voor ons. Zullen we dan maar meedoen?”

En toch, die mijnbouw in internationale wateren heeft iets paradoxaals, ziet Pietje Puk: „We maken de diepzee-natuur kapot om grondstoffen te winnen om het klimaat te redden...”