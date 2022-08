Stelling: Consument moet ook meedoen in strijd tegen droogte

In Nederland is sinds woensdag officieel sprake van een watertekort. Nu de droogte aanhoudt moet het schaarse water volgens wettelijke afspraken worden verdeeld. Op deze manier worden dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk voorzien van water. De drinkwatervoorziening komt volgens de regering niet in gevaar. Door de zogenaamde 'verdringingsladder' zijn eerst de scheepvaart, landbouw, industrie, waterrecreatie, en binnenvisserij aan de beurt. Is dat voldoende, of moeten we allemaal een steentje bijdragen?