’Overheid is spekkoper’

De overheid heeft echter een dik pak boter op het hoofd want door de hoge accijnzen is het Rijk spekkoper. Zeker doordat de gasprijzen zijn gekoppeld aan de prijzen voor olie. Op die manier wordt er linksom of rechtsom goed verdiend aan ons energieverbruik en is er geen ontkomen aan. Als ze echt bezorgd waren, zouden de accijnzen wel verlaagd worden. Maar deze kans op extra inkomsten laten ze zich echt niet afnemen. Toch maar die houtkachel aanschaffen.

B. van Dam, Leiden