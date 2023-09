’BOVAG wil gewoon meer winst’

Volgens de BOVAG rijden er ruim 730.000 auto’s in Nederland in de zomer op winterbanden. Dat is 7,8 procent van het totaal aantal auto’s.

Dit is onveilig door langere remweg, het verbruikt meer en stoot meer stikstof uit. Zelfs aan één as zaten soms verschillende banden, het is vaak een allegaartje onder de auto, aldus BOVAG.

Blijkbaar worden banden alleen vervangen als het profiel is versleten. Maar het gaat bij banden ook om slijtage, ouderdom en scheuren. BOVAG wil blijkbaar meer banden verkopen, want het stinkt hier behoorlijk naar misleidend rubber. Er mogen geen scheuren in banden zitten, het profiel moet goed en je mag geen canvas zien. Verschillende banden op één as leidt automatisch tot afkeur of een opmerking van de keurmeester op het APK-rapport. Dan heeft diezelfde BOVAG niet eens door dat je tegenwoordig vierseizoensbanden hebt. De naam zegt het al, winter- en zomerbanden in één. Daar gaat de winst van BOVAG. BOVAG moet zich maar eens kritisch uitlaten over het anti-overheidsbeleid tegen de auto. Daar hoor ik helaas niets van. BOVAG waait met alle winden mee. Behalve met die van zijn klanten.

Peter de Quaack, Vlissingen