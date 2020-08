Meer macht naar EU schendt onze grenzen

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als de VVD in de oppositie had gezeten, had ze gehakt gemaakt van het Europese Steunfonds: overdracht van veel geld naar andere landen, overdracht bevoegdheden, Brussel gaat zelf nieuwe belastingen invoeren, recht om eigen Europese schulden aan te gaan, het staat allemaal dwars op het verkiezingsprogramma van de VVD.