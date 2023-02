Brief 2 ’Situatie thuiszorg zorgelijk’

Met verbijstering en vol ongeloof heb ik het artikel gelezen over de zorgverzekeraars. Met tranen in m’n ogen las ik over Tiny die al maanden zit te wachten op hulp, schrijft H.G.M. Andriese.

En ook nog netjes de premie betalen zoals wij ook doen. Wat zijn dit voor lui? Ik heb zelf jaren gewerkt in de thuiszorg, toen was het al zorgelijk hoelang je mocht helpen bij mensen thuis maar nu is het bar en boos. Minister Helder zal wel even zeggen dat het allemaal minder kan terwijl ze echt niet weet waar ze over praat. Ik hoop dat er snel verandering in komt en dat mensen die het echt nodig hebben hulp krijgen. En dat weer animo voor de thuiszorg komt door het personeel te belonen met een eerlijk salaris.

H.G.M. Andriese

