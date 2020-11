Wéér valt lokale onderneming ten prooi aan een multinationale veelvraat

Maken jullie je maar druk over de never ending tragikomedie getiteld Sleepy Joe & The Donald, over het zwalkende polderlandse coronabeleid, over de onstuitbare opmars van de religieuze achterlijkheid. Dat soort futiliteiten. Dan houd ik me wel bezig met een zaak die er echt toe doet: de overname van de Texelse Bierbrouwerij door Heineken.