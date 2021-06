Max Verstappen neemt ook na deceptie alle tijd

Baku is geen populaire bestemming onder Formule 1-journalisten. In het Hilton, het hotel pal naast de paddock waar het mediacentrum is gevestigd, was het afgelopen week niet bepaald moeilijk om een plekje te vinden. Waarschijnlijk is de wat moeilijkere vliegverbinding een verklaring voor de lage opkomst. Zonde, want het stratencircuit in Azerbeidzjan staat vaak garant voor spektakel. En anders zorgen de taxichauffeurs in de fraaie hoofdstad daar wel voor. Zij lijken zich tijdens de week van de Grand Prix ook stuk voor stuk coureurs te wanen.