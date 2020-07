Brief 3 ’Celstraf voor bestuurders onder invloed’

Het is bijna net zo hoog als de hoeveelheid drankrijders. De lieden die onder invloed als bestuurder van een motorvoertuig (in dat geval een moordwapen) worden betrapt komen er vaak met een geldboete of taakstrafje vanaf.

Waarom niet dat motorvoertuig (wapen) in beslag genomen en vernietigd? Lieden met zo’n grote patserbak worden dan ook op hun niveau gestraft en lieden met een kleine auto op hun niveau.

Betreft het een ongeval waarbij de bestuurder onder invloed was dient buiten de inname van het voertuig ook een onvoorwaardelijke celstraf te krijgen. Dit laatste moet een flinke straf zijn wanneer er gewonden, of erger, doden zijn gevallen.

F. Heeffer

Uden

