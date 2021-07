Haat-liefde tussen De Vries en De T.

Donderdag kwam het nieuws waar iedereen al dagen bang voor was. Peter R. De Vries is overleden. Hoewel we formeel niet weten of hij is vermoord vanwege zijn journalistieke werk, zijn rol in de zaak-Holleeder of zijn adviseurschap voor de kroongetuige tegen de Mocro-maffia, staat vast dat deze laffe daad ons open, vrije land op z’n grondvesten doet schudden.