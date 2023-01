Ik had longontsteking en mijn televisie deed niets meer. Ziggo gebeld, ik moest zelf een nieuw kastje installeren, niet gelukt. De monteur kwam, maar later deed de tv het weer niet. Ik had deze 8 jaar geleden gekocht bij de firma Faase in Noordwijk, die maar gebeld, en hij deed het weer. De plaatselijke ondernemer staat altijd voor je klaar!

Greet Pieterse, Katwijk

