Joodse gemeenschappen in Europa kunnen hun borst natmaken

Binnenland

Advies aan Hoge Raad: laat veroordeling wegens groepsbelediging Geert Wilders in stand

Geert Wilders is in september vorig jaar door het hof in Den Haag terecht schuldig bevonden aan groepsbelediging in 2014. Zijn veroordeling kan daarom in stand blijven. Dat schrijft procureur-generaal Silvis in een advies aan de Hoge Raad.