Brief 2 ’Massa-ontslag bij KLM’

Nu blijkt er een massa-ontslag aan te komen bij dezelfde KLM. De luchtvaartmaatschappij schrapt nog eens 1500 banen. Dat komt bovenop de al vrijwillig vertrekkende medewerkers. In totaal verdwijnen er 5000 banen.

Die 3,4 miljard euro lijkt niet bestemd voor banen te zijn, maar is gewoon weggegooid geld dat verdwijnt in de KLM-put. Opvallend is overigens dat het nu muisstil is vanuit het kabinet.

Jan Beniers, Bergen op Zoom