Uitslag Stelling: Korte metten met krakers

Ondanks het kraakverbod kunnen krakers nu nog een week of acht in een pand blijven zitten. Dit komt door allerlei juridische procedures die doorlopen moeten worden alvorens een pand te kunnen ontruimen. De nieuwe regel moet daar een eind aan maken.

De overgrote meerderheid vindt dat het kraakverbod uit 2010 op het moment niet goed wordt gehandhaafd. Overigens vindt bijna iedereen het kraakverbod wel een goed verbod. Dankzij de drie dagen-regel gaat het verbod volgens iets meer dan de helft van de stemmers beter gehandhaafd worden.

,,Prima voorstel, de handhaving is echter lastig”, zo meent een van hen. „Wat misschien zou kunnen helpen is illegalen na de ontruiming meteen het land uit te zetten.” Een andere reactie: „Het voorstel moet wel heel goed worden dichtgetimmerd. Advocaten van krakers vinden anders altijd weer mazen in de wet.”

Sommigen pleiten er ook voor juristen die de krakers helpen aan te pakken, bijvoorbeeld door de procedures niet meer uit gemeenschapsgeld te financieren. „Er zullen weer veel advocaten werk krijgen omdat ze dit - overigens prima - wetje willen torpederen.”

Desondanks gelooft driekwart van de respondenten niet dat de regel mensen ervan gaat weerhouden woningen of gebouwen te bezetten. Velen vinden drie dagen zelfs te lang om te wachten op een ontruiming. Ze willen dat het mogelijk wordt voor de autoriteiten om meteen in actie te komen. Een voorstander van dit lik-op-stuk- beleid: „Meteen eruit. Stel je eens voor dat we ons alles toe-eigenen wat we niet kunnen kopen of toegewezen krijgen. Dan is het hek toch van de dam?”

Begrip voor kraken heeft driekwart niet. De meesten denken daarbij dat krakers zich niets zullen aantrekken van de drie dagen-regel als die zou worden ingevoerd. En ruim 70 procent gelooft ook niet dat krakers woningen bezetten uit protest tegen leegstand en woningnood. „Het argument woningnood voor kraken is vaak een excuus voor gratis willen wonen en niet werken. Een handvol kraakt misschien uit idealisme, maar rest is tuig dat de boel sloopt.”

Een respondent grijpt terug naar de jaren tachtig, ’toen kraken nog gezellig was’. „Toen ging het nog om speculatie en woningnood. Tegenwoordig wordt er gekraakt door illegalen en Oost-Europeanen die gewoon goedkoop willen wonen. Dit zijn twee heel verschillende vormen van kraken. Voor de eerste heb ik sympathie, die andere vorm moet heel hard worden bestreden.”

Er is weinig mededogen met de krakers in het algemeen. ,,Kraken is niks anders dan voordringen op de woningmarkt, terwijl de nood heel erg hoog is”, zo stelt een van hen. Toch zijn sommigen ook van mening dat exploitanten en eigenaren hun steentje bijdragen aan het probleem. „Terreinen en gebouwen staan vaak onnodig leeg en dat verziekt de woningmarkt.” Veruit de meesten zouden het echter niet erg vinden als krakers dakloos raken als gevolg van de drie dagen-regel. De meesten zijn onverbiddelijk. „Stop ze maar in een cel. Dan zijn ze echt niet dakloos.”