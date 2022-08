Uitslag Stelling: ’Investeer in goed onderwijs’

Een tegenstander stelt: ,,In groep 8 is het niveauverschil tussen leerlingen al erg groot. Je doet de slimmere kinderen geweld aan als je deze situatie nog meer oprekt. Investeer liever in het niveau van de basisschool, want het niveau van de gemiddelde leerkracht is niet al te best.” Maar een voorstander daarentegen meent: ,,Er zijn zo ontzettend veel laatbloeiers die gebaat zijn bij een latere schoolkeuze. Het huidige systeem is zó ouderwets, zeker omdat kinderen uit zoveel verschillende mogelijkheden moeten kiezen. Met een goede algemene ontwikkeling, kun je later beter gemotiveerde keuzes maken.”

Wiersema wil met die uitgestelde schoolkeuze een einde maken aan de kansenongelijkheid in het onderwijs. De meerderheid van de respondenten vindt die kansenongelijkheid eigenlijk geen probleem. Een deelnemer voorspelt: ,,Met die driejarige brugklas werk je de kansenongelijkheid alleen maar in de hand. Ouders met geld gaan dan hun kinderen naar privéscholen sturen.” Een andere stemmer valt bij: ,,Als je in de elite bent geboren, dan heb je nou eenmaal een betere toekomst dan iemand uit de arbeidersklasse. Dat verschil heeft meer met geld te maken, dan met onderwijs.”

Ook vindt een meerderheid het niet zo belangrijk dat kinderen een zo ‘hoog’ mogelijk diploma krijgen. De meeste stemmers vinden bijvoorbeeld niet dat mensen met een vwo-diploma succesvoller zijn dan diegenen met havo of vmbo. Een respondent merkt daarover op: ,,Het gaat er niet meer om hoeveel kennis hebt. Het gaat erom of je gehaaid genoeg bent. Daarmee ben je succesvol in het Nederland van nu.”

De plannen van Wiersema zijn in lijn met een advies van de Onderwijsraad, die een driejarige brugperiode wil instellen. De meesten geloven niet dat dit voor alle kinderen goed is. Een stemmer: ,,Slimme kinderen moeten zo snel mogelijk hun eigen weg kunnen gaan en niet worden opgehouden door kinderen van een lager niveau.”

Een overgrote meerderheid van de respondenten zou het betreuren als met een driejarige brugklas het vmbo zou verdwijnen, met praktische vakken die voorbereiden op het beroepsonderwijs. „Met die driejarige brugklas ga je kinderen met gouden handjes nog drie jaar langer pijnigen met nog meer theorie, terwijl zij staan de popelen om echt een vak te gaan leren”, zo vindt een voorstander van praktische opleidingen.

De minister van Onderwijs zou zich beter kunnen richten op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in plaats van het schoolsysteem helemaal om te gooien, zo vindt een overgrote meerderheid. ,,Elke verandering in het onderwijssysteem leidt tot slechter onderwijs”, klinkt het. Driekwart vindt bijvoorbeeld dat het Nederlandse onderwijs niet de juiste mensen opleidt voor de maatschappij. Zij stellen dat kinderen meer gestimuleerd moeten worden om een vak te leren in het (v)mbo. Eén van hen pleit ervoor de ‘oude’ beroepsopleidingen als leao, lhno en lts weer terug te laten keren. ,,Terug naar echt beroepsonderwijs, het vmbo is een enorme flop.”

Een andere respondent: ,,De minister zou zich moeten inzetten voor het wegnemen van de negatieve beeldvorming over vmbo en mbo. Nu is het beeld dat je met een praktisch beroep alleen vieze handen krijgt, terwijl je daar toch echt wel veel voor moet kunnen.”