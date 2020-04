’De vraag is nu waar Nederland voor staat’

Alex Brenninkmeijer

De Italiaanse boosheid over de Nederlandse stelling dat de zuidelijke landen eerst moeten laten zien waarom hun huishoudboekje rammelt, leidde tot de erkenning van minister van Financiën Wobke Hoekstra dat er iets was misgegaan in de communicatie. ’We zijn te weinig empathisch geweest’ en er komt een coronafonds. De Italiaanse premier Conte verzekerde direct dat de vriendschap met Nederland intact blijft. Is hiermee de kous af? Ik denk het niet. Italië is terecht boos, want er is een onderliggend probleem dat de verhoudingen binnen de EU blijft verzieken.