Brief 1 ’Ouders sturen kind liever naar vwo’

Laten we wel wezen, het kind is gewoon een statussymbool van de ouders geworden. ’Mijn zoon of dochter studeert op het College voor Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs’ (VWO) bekt toch gelikter dan ’mijn zoon of dochter volgt een mbo-vakopleiding tot elektromonteur , timmerman/vrouw of automonteur’ .

Dat daar een dik belegde boterham mee te verdienen is, schijnt niet zo belangrijk te zijn.En evenmin of het kind in kwestie zich daar happy bij zou kunnen voelen. Ik ben nu 82 jaar maar ongelooflijk blij dat ik ooit heb leren smeden, lassen, solderen, bankwerken voor het onderhouss van scheepsmotoren-en-turbines. Mijn loopbaan heeft uiteindelijk geresulteerd in een managersfunctie in de scheepsbouw zowel in het binnen- als buitenland. Zelfs nu draai ik mijn hand er niet voor om om een technisch klusje te klaren.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: