Brief 1: ’Passagier betaalt rekening kerosinetaks’

Staatssecretaris Menno Snel vindt het gek dat we wel accijns moeten betalen op een tank benzine, maar dat kerosine volledig onbelast is. Het mag duidelijk zijn dat er naast het jarenlang uitmelken van automobilisten nu blijkbaar ook de behoefte is om datzelfde te doen bij vliegtuigpassagiers. Want die gaan uiteindelijk betalen dat is duidelijk.

Het spreekt voor zich dat alles weer onder het mom van het milieu wordt gepresenteerd, maar in de ramingen houdt men toch altijd vast aan het huidige aantal vliegkilometers. Opvallend. En zo probeert Snel er weer een belasting door heen te jassen die je mag betalen van je inkomsten waarover al ruimschoots belasting is betaald. Die zogenaamde klimaatgekte gaat ons ook nu weer klauwen met geld kosten.

Jan Pronk, Beverwijk

