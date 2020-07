’Corona-info in Jip en Janneke-taal’

Hetzelfde geldt voor het handen wassen, 1,5 meter afstand houden, niet illegaal feesten, thuisblijven bij ziekteverschijnselen en je dan meteen laten testen. Om hen moverende redenen menen sommigen, waaronder jongeren en studenten, hieraan niet te hoeven voldoen.

Deze lieden gaan ook als het zo ver komt het verplichte mondkapje zodanig misbruiken, zoals in het ov al gebeurt, dat het meer gevaar voor de volksgezondheid gaat opleveren dan bescherming voor de kwetsbaren geeft. Met straks de volgende al dan niet gemondkapte intelligente lockdown en daarop de volgende recessie.

Waarschuw deze mensen via sociale media, in winkelcentra, op hang- en werkplekken en aan opleidingsinstituten met informatie over corona in Jip en Janneke taal. Spreek de ouders aan hun kinderen ter verantwoording te roepen op onverschillig gedrag. Deel boetes uit aan de échte ongedisciplineerden. Iedere vrijheid heeft een grens.

Chris Wiets, Soest