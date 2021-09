’Migrant achteraan sluiten’

Provincies kunnen gemeenten dwingen om statushouders te huisvesten als ze achterlopen in aantallen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is verschillend per gemeente maar gemiddeld 10 jaar. Onlangs in Nieuwsuur zag ik een onherkenbare man zeggen dat hij vanuit Turkije was gevlucht en dat hij hier was sinds maart 2020 en statushouder. Hij weigerde een nieuwe containerwoning in Castricum, want zo kon hij niet een gezin stichtten en het was niet goed voor zijn ontwikkeling. Mijn broek zakte af. Dit beleid is niet uit te leggen aan kinderen van eigen inwoners die jaren wachten op een huis. Ook de statushouders moeten achterin de rij aansluiten voor een woning.

Drs. ing. Olga de Meij