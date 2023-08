De Kwestie: ’Moet Nederland inzetten op kernenergie?

Kernenergie zat lang in het verdomhoekje, maar is aan een opmars bezig. Onder andere Japan, China, Zweden, Polen, Canada en de VS hebben plannen voor nieuwe kerncentrales of zijn al aan het bouwen of heropenen.

Ook Nederland maakt aanstalten, maar doet lang niet genoeg menen Olguita Oudendijk en Mathijs Beckers. Omdat alleen het atoom garant staat voor CO2-vrije, betaalbare stroom die bovendien weinig ruimte en grondstoffen kost. Gerard Brinkman waarschuwt juist dat kernenergie een bodemloze put zal blijken. Bekijk ook: 'Kernenergie is geen oplossing maar een probleem' Bekijk ook: 'Goed voor klimaat én voor portemonnee' En wat denkt u? Hoe kijkt u naar de inzet van kernenergie door Nederland? Deel uw mening en praat mee in De Kwestie!