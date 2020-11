Brief 3 ’Risico nemen uit solidariteit’

De angst voor het vaccin gaat meer doden veroorzaken. Volgens de critici zou het vaccins te snel zijn ontwikkeld envonveilig kunnen zijn. Toch is dat apert onjuist. Omdat er meer geld in gepompt is, is het onderzoek door veel meer mensen gedaan. Bredere aanpak in plaats van langer.

Ja, je neemt een klein risico, maar dat doe je uit solidariteit met meer dan 2,5 miljoen Nederlanders in de risicogroep.

Stef Bouwhuis,

Amsterdam

