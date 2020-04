’Een betere wereld na corona’

De saamhorigheid zal weer op het oude niveau komen, een advocaat zal geen 500 euro per uur meer kosten, de prijs voor een huis zal weer normaal en binnen proporties zijn, er zal geen ton meer worden gevraagd voor een parkeerplek in de stad, er zullen geen voetballers meer worden verkocht voor 100 miljoen euro of meer.

De kans bestaat ook nog dat er geen salaris van vele tonnen meer zal worden betaald aan mensen die een talkshow leiden. Kortom en zal een samenleving ontstaan waar de factor geluk en tevredenheid een betere rol zal krijgen, ik zie er nu al naar uit.

Peter Borst, Beverwijk.