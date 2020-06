’Respect voor de boeren’

Koeien zijn de ultieme veganisten. De graslanden worden door de boer drie keer per jaar gemaaid, waardoor ze enorm veel CO2 opnemen, zuurstof produceren en regenwater weten vast te houden, waardoor overstromingen worden tegengegaan, weet Paul van Lier.

Wij wonen nu 15 jaar in Drenthe maar daarvoor hebben wij 60 jaar in en rond Den Haag en Amsterdam gewoond en gewerkt. Door onze ouders zijn wij als stadsmensen wel opgevoed met respect voor de natuur en de agrarische gemeenschap en hebben dat respect nog steeds voor deze voor Nederland zo belangrijke sector. Waarom er door politiek en publiek zo negatief naar deze hardwerkende mensen wordt gekeken is mij een raadsel.

Paul van Lier, Borger