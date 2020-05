Uitslag Stelling: ’Weer een beetje normaal’

Mensen zijn toe aan een uitje en de horeca moet geld verdienen, luidt een veel gedeelde mening. „Als we ons allemaal aan de regels houden komt het goed.”

„Mooi weer, daar hoort een terras bij. Bezoekers moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, dan wordt het heel gezellig”, verwacht een respondent. Een ander: „Fijn dat het weer kan. Altijd leuk om na een fiets- of wandeltocht een drankje op een terras te doen”.

Terrasjes zullen het verlaten straatbeeld weer wat opvrolijken, hopen velen. „De verlaten pleinen en terrassen deden pijn aan je ogen. Het is dus vooral de reuring waar ik naar uitkijk”, deelt een respondent. Een ander is nog stelliger: „Een stad zonder terrasjes is een dode stad.”

Veel deelnemers stippen ook de steeds populairdere mening aan dat de kans op besmetting in de buitenlucht klein is. „Buiten is het risico op besmetting aanzienlijk lager dan binnen. Ik ben er klaar voor!”, jubelt een respondent.

Toch zijn weinig stellingdeelnemers van plan al meteen maandag een terrasje te pakken. Slechts 16% ziet zichzelf op tweede pinksterdag op een horecaterras in de zon zitten, driekwart geeft aan hier nog even mee te wachten.

„Ik ben blij dat we eindelijk weer terug naar een beetje normaal gaan”, stelt een deelnemer, „toch zal ik er niet direct zelf gebruik van maken. Ik ben voorzichtig met mijn 76 jaar, maar laat de jeugd maar genieten. Mijn beurt komt wel weer.” Een ander: „Het straatbeeld zal er wel wat van opfleuren, maar ik ga dit eerst even vanaf de zijlijn aankijken.”

Veel respondenten zijn bang dat het de eerste dag té druk zal worden bij de horecagelegenheden. „Ik snap niet dat men in het pinksterweekend pas op de laatste dag de horeca opengooit. Ze zijn zeker vergeten hoe koeien reageren op de eerste dag naar de wei. Ze hadden het beter over drie dagen kunnen spreiden”, schrijft iemand.

De deelnemers hebben sowieso weinig vertrouwen dat iedereen zich aan de nieuwe regels gaat houden. Twee op de drie denkt dat dit niet gaat lukken. „Het zal snel een chaos zijn en niet te handhaven”, verwacht een stellingdeelnemer. „De tafels staan misschien wel op 1,5 meter van elkaar maar hoe moet ik daar komen zonder de 1,5 meter te verbreken?” vraagt een ander zich af. „En ik zie al helemaal niet in hoe het personeel genoeg afstand kan bewaren.”

Ook vragen meerdere mensen zich af hoe het zal gaan als er eenmaal ’alcohol in de man zit’. „Bij het eerste biertje zal het vast goed gaan, maar ik ben bang dat men bij het zesde biertje toch te los wordt in zijn gedrag”, zegt iemand. „En hoe gaat men reageren als de ’reserveringstijd’ er op zit, de volgende gasten staan te wachten en men niet naar huis wil?”

Over het bezoeken van de horeca zolang het coronavirus nog op de loer ligt, is men dan ook niet onverdeeld enthousiast. 53% denkt ergens deze zomer wel een horecagelegenheid te zullen bezoeken, 31% is dit niet van plan en 16% twijfelt nog. „Dit is een goed begin richting normaal, maar voorlopig blijf ik lekker in de tuin op mijn eigen terras.”