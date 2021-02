Ombudsman: Uit het oog, (niet) uit het hart

Hij komt er met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet uit hoe zijn studieschuld terug te betalen. Betalingsachterstand van €14.000, daar gaat het om. Of hij dit in één keer terug wil betalen. Willen ja, maar kunnen, nee. Yannis denkt terug aan hoe het zover heeft kunnen komen…

Enige jaren terug verhuisde hij na zijn studie naar de VS. In Nederland vond hij geen werk. Hij hoopte in het buitenland op meer kans. Na een moeilijk jaar vindt hij een baan. Het is geen vetpot, maar voldoende om van te leven.

Het moment waarmee de stressvolle tijd begon, weet Yannis nog goed: zijn Nederlandse paspoort verliep. Hij vroeg een nieuwe aan, maar kreeg die niet. Het blijkt dat DUO zijn paspoort heeft gesignaleerd. Dit kan als iemand achterloopt met het betalen van zijn studieschuld. Zo spoort DUO oud-studenten op die naar het buitenland gevlucht zijn om hun studieschuld niet te hoeven betalen.

Yannis is niet gevlucht. Hij heeft zijn oude gemeente zijn adres in de VS doorgegeven. Maar dat komt niet vanzelf terecht bij DUO. Ook had hij bij DUO een verlaging moeten aanvragen voor het aflossen van zijn studieschuld, als hij te weinig geld had. Door deze twee dingen niet te doen, loopt hij nu €14.000 achter met betalen. DUO wil het bedrag in één keer helemaal hebben. Dat geld heeft Yannis niet. Hij stelt voor in gedeelten te betalen. Maar hij stuit bij DUO op een muur van stroeve, onvriendelijke communicatie. Hij komt er niet uit en belt met ons.

Yannis is lang niet de enige oud-student die op dat moment bij ons aan de bel trekt. Er zijn er meer die willen, maar niet kunnen betalen. Voor ons het moment te onderzoeken waar het knelt. In 2020 laten we DUO tijdens ons onderzoek weten wat ze kunnen verbeteren bij het terugvragen van studieschuld. En goed nieuws: inmiddels heeft DUO hiervoor een nieuwe aanpak. Zo kijkt DUO voortaan eerst goed naar wat haalbaar is voor de oud-student in kwestie om af te lossen. Noodzakelijk; anders houdt iemand mogelijk te weinig geld over om van te leven.

Positief voor de oud-studenten dat DUO dit zo heeft opgepakt. En voor hen met een studieschuld die naar het buitenland verhuizen deze tip: Zorg dat DUO jouw juiste adres- en contactgegevens heeft. Zo loop je geen belangrijke berichten van DUO mis over je studieschuld!

* Gefingeerde naam

Gaat het ook mis tussen u en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.