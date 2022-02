’Meer heggen planten’

Het voorjaar is gelukkig in aantocht. Zoals u weet, is de heg helemaal terug van weggeweest. Heggen, maar ook houtwallen en natuurlijke oevers bruisen van het leven. Zo bieden ze plaats aan vogels, maar ook aan egels. Zolang de natuur nog in rust is, kan een heg geplant worden. Laten we met z’n allen zorgen voor een groene dooradering van het landschap. Voor een nog mooier Nederland!

E.L. Dobber,

Lelystad