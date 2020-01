’Harry en Meghan hebben groot gelijk’

Harry hoeft nergens voor in Engeland te blijven, hij heeft toch geen functie in het koningshuis. Het is altijd wat met dat koningshuis; eerst mocht de oom van Elizabeth die koning was niet trouwen met zijn geliefde, die heeft toen afstand gedaan van de troon. Later mocht de zus van koningin Elizabeth, Margareth, niet trouwen met haar geliefde Peter en toen is ze later getrouwd met Lord Snowdon en dat liep op een fiasco uit. En dit weer. Laat de media in Engeland nu maar eens ophouden om met het vingertje te wijzen, zij doen daar veel mensen verdriet mee.

Mevr. J.H. den Boer, Assen