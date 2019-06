Brief 3 ’Meer loon helpt niet, lagere lasten wel’

Premier Rutte roept op om met een algemene loonsverhoging te komen. Op hetzelfde moment staat de overheid door de hoge belastingdruk echter meteen al weer klaar om de boel af te romen. Zodra het bedrijfsleven de door premier gewenste salarisverhogingen doorvoert, nemen de inkomsten voor de overheid meteen toe.

Wat moet gebeuren is het volgende: voor AOW’ers de eerste schijf weer terug naar 15 procent in plaats van 18,75 procent. Hiermee is het niet indexeren van de pensioenen meteen geregeld voor alle gepensioneerden.

Verder moet het lage btw-tarief op eerste levensbehoeften terug van 9 procent naar 6 procent. Dat om bijstanders en werkenden te ontzien. Iedereen blij, terwijl het bedrijfsleven nog steeds concurrerend blijft omdat loonstijgingen achterwege kunnen blijven...

Willem Annevelink, Voorschoten

