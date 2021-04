’Investeren in leger van levensbelang’

Rusland (Poetin) staat bijna dagelijks aan de poorten van Europa te rammelen om zijn expansiedrift te tonen (zie de Krim en de troepenopbouw langs de grens van Oekraïne).

Nederland had ooit 220 F16 straaljagers om ons luchtruim en dat van Europa te kunnen verdedigen. Nu moeten we het in de toekomst met in totaal 35 JSF straaljagers zien te redden? Terloops werden ook alle tanks nog voor bijna de schrootprijs verkocht. Ook het aantal oppervlakteschepen is geminimaliseerd en de onderzeeboten zijn sterk verouderd, maar aanschaf van nieuwe en/of vervanging, staat al jaren ter discussie.

Rusland en China hebben hun leger de laatste jaren drastisch uitgebreid en zullen ons over niet al te lange tijd volledig kunnen overvleugelen en dan zijn echt de rapen gaar.

Regering, zorg er nu eens voor dat Nederland zo snel mogelijk van klaploper van de NAVO, naar betrouwbaar lid gaat en dat we die beloofde 2% aan de NAVO investeren in ons leger. De prijs die we betalen als we overrompeld worden, zal vele malen hoger zijn

H. Gunderson